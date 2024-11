Ilrestodelcarlino.it - San Pietro Martire gremito, l’ascolano Giovanni Rossi consacrato nuovo diacono

Ascoli, 10 novembre 2024 – Chiesa di Sangremita per la cerimonia di consacrazione del giovane ascolanodella diocesi. Una cerimonia celebrata da Sua Eccellenza il vescovo Gianpiero Palmieri, ricca di emozioni e di grande affetto per questo ragazzo che ha dedicato i suoi primi anni di vita al servizio degli altri. Emozionante la ‘cerimonia’ della vestizione diche prima si è sdraiato davanti all’Arcivescovo di Ascoli, che gli ha poi consegnato il Vangelo e lo ha abbracciato con la frase ‘la pace sia con te’. Ed è scattato l’applauso dei familiari, dei tanti parenti e amici ma anche di tanti giovani dei gruppi catecumenali accompagnati dai loro bambini. Una vera festa, insomma. L’ordinazione diaconale per l’imposizione delle mani e di preghieraria del vescovo Palmieri è stato il momento clou della celebrazione.