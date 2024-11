Tvplay.it - Rivoluzione Roma, idea Paratici: contatti in corso, c’è l’ok dell’ex Juve

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

in casa: si pensa seriamente a Fabio. Sono già stati avviati icon l’exntus, ecco tutto quello che c’è da sapere.Sono ore concitate in casavisto che, dopo il ko casalingo contro il Bologna, i Friedkin hanno deciso di procedere con l’esonero di Ivan Juric. Occhio però perché nel frattempo sono stati avviati ianche con Fabio. Ecco tutto quello che sta accadendo nella Capitale.in, c’è(LaPresse) – Tvplay.itDopo la sconfitta contro il Bologna, laha fatto sapere che: “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro.