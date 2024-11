Sport.quotidiano.net - Rimpianto Inter: Napoli sotto scacco, ma Calhanoglu non capitalizza dal dischetto

Negli occhi l'ombra del, nel cervello l'orgoglio di una superiorità sostanziale fermatasi sul palo centrato su rigore da Hakan. Non era mai successo al turco in versione nerazzurra, capita in una notte di San Siro dove l'domina ilper novanta minuti senza trovare il colpo del ko, e anzi ringraziando il numero 20 per la fiondata nel finale di primo tempo che vanifica il vantaggio di McTominay (1-1 il finale). I partenopei restano quindi davanti, e con un numero di occasioni che si contano sulle dita di una mano tornano dal girone di andata a San Siro con quattro punti in due gare.4-5-1 in fase di non possesso,conche scende molto basso per impostare, ma i nerazzurri non paiono soffrire di inferiorità numerica, trovando spazio soprattutto a destra con Dumfries.