Ilrestodelcarlino.it - Per sei cooperative su dieci l’anno si chiuderà in utile

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Un 2024 tra luci e ombre, previsioni per il 2025 di stagnazione. Incidono crescita debolissima del Paese, carenza di manodopera e calo dei consumi. Questi, in sintesi, i risultati della rilevazione di fine anno del Centro studi della Cooperazione di Legacoop Romagna, svolto tra leassociate a Legacoop Romagna. Per quanto riguarda il 2024, il 63,3% delle imprese anticipa una chiusura in, in linea con il 2023; diminuisce la percentuale di chi prevede una perdita (10% contro il 13,4% dello scorso anno), sale al 27% chi annuncia un bilancio in pareggio. Buona performance per agroalimentare e servizi, più in difficoltà ledi lavoro (edilizia e l’industria), in affanno lesociali. Guardando al 2025, la percentuale di chi attende dodici mesi di stagnazione sale dal 53% al 67%.