Liberoquotidiano.it - Pensioni, a dicembre cambia tutto: aumenti a tripla cifra e bonus, ecco a chi spettano

I pensionati possono tirare un sospiro di sollievo. Sono infatti in arrivo importanti novità. Il prossimo mese ci saranno dueper i lavoratori dipendenti e i pensionati, ossia la tredicesima e il cosiddetto "Natale" di 100 euro netti. Ma se la prima spetta a entrambe le categorie, la seconda solo a chi ha un reddito sotto i 28.000 euro e almeno un figlio a carico, previa presentazione di domanda. La tredicesima verrà versata prima ai pensionati, a partire dal primo giorno utile di(il 2, poiché l'1 è domenica). Per i dipendenti del settore privato, la tredicesima arriverà invece in base ai singoli contratti collettivi nazionali. A quanto ammonta l'importo? Presto detto: un dodicesimo della retribuzione annua e si calcola moltiplicando la retribuzione mensile per i mesi lavorati e dividendo per 12.