Osimhen va avanti a doppiette: due gol di testa contro il Samsunspor (secondo in classifica) – VIDEO

Victorsta aprendo in due le difese in Turchia (quando gioca). Infortunio a parte, l’attaccante di proprietà del Napoli ha già segnato 8 gol in tutte le competizioni, di cui 6 in campionato e 2il Tottenham (non proprio l’ultima arrivata anche se oggi sta perdendo in casal’Ipswich Town) in Europa League. Chi si preoccupava che a Istanbul Victor non sarebbe emerso poi così tanto, oggi può ricredersi e dormire sonni tranquilli. Il nigeriano, per quanto fragile fisicamente e non sempre affidabile fuori dal campo, resta uno degli attaccanti più incisivi al mondo.Doppio, Galatasaray sempre più primoIl primo gol è un classico del nigeriano. Su cross dalla destra di Torreira stacco imperioso e dominante in area di rigore (nessuna marcatura così stretta, va detto ndr), colpo dipotentissimo e palla che si insacca.