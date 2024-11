Ilnapolista.it - Non è vero che il Napoli è all’anno zero, è squadra esperta quanto l’Inter (Libero)

, in merito al big match di questa sera trae Inter scrive della retorica di Conte. La retorica della “cenerentola”, o della sopravvalutata, che rifugge il primato in classifica. Tuttavia, questa retorica di Conte, va presa con le pinze.La parte della sfavorita della retorica di Conte va presa con le pinzeScrive:La parte della sfavorita, della cenerentola, della sopravvalutata è da sempre nella retorica di Conte, ma va presa con le pinze: non èche il, la rosa è per trequarti quella che ha vinto lo scudetto due anni fa e vi è stato aggiunto Lukaku che lo ha vissuto proprio neldi Conte. Questo stesso blocco deldi Spalletti ha pure giocato una Champions da protagonista, arrivando ai quarti di finale. In più, McTominay è stato preso dal Manchester United e Neres nel Benfica, giusto per citare i nuovi ingressi principali: solo Buongiorno è nuovo a questo tipo di responsabilità, ma ha la personalità per prendersele senza problemi.