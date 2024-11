Ilgiorno.it - Milano capitale dell’hi-tech: stipendio medio di 51.800 euro, le aziende si contendono talenti

– Professionisti del commercio online, Java e Sap manager, esperti nell’analisi dei dati e dell’intelligenza artificiale,della sicurezza informatica. “costruttori“ di spazi cloud. Figure al centro della transizione digitale di cui lesono alla ricerca, conche si confermadel comparto. E la retribuzioni sono in crescita, in controtendenza rispetto a un contesto generale di stipendi stagnanti. Il 14% delle offerte di lavoro in Italia per profili IT&nology viene da, che è una delle 10 città italiane insieme a Padova, Torino, Roma, Bari, Napoli, Bologna, Udine, Verona e Catania: poli dove in totale si concentra il 46% delle offerte di lavoro del settore. Una fotografia scattata daCities, lo studio promosso da Experis, brand di ManpowerGroup, che si è focalizzato anche sugli stipendi offerti ai professionisti del digitale.