Inter-news.it - LIVE Inter-Napoli 1-1: finisce il primo tempo, parità a San Siro

è il match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli azzurri allenati da Antonio Conte. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio Sandi Milano.1-1 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNAREdivertente a San, con l’che fa la partita e ilche gioca di ripartenza. Apre McTominay e fa pari con un capolavoro Calhanoglu.45’+1?ILGol pazzesco di Calhanoglu, che tira fuori una bordata tremenda a battere Meret. Capolavoro assoluto del regista turco.43? GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL CALHANOGLUUUUUUUUUUUUUUU: 1-139? MERET RISPONDE! Che azione dell’, con Barella che fa filtrare per Acerbi.