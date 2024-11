Sport.quotidiano.net - Lind, il bomber che si trova nel posto giusto. E Caracciolo è ancora una volta statuario

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

SEMPER 6,5. Per tutto il primo tempo fa da spettatore non pagante. Nella ripresa gli avversari lo sollecitano con maggiore frequenza e dimostra di essere un grande portiere. RUS 7. Ha preso pieno possesso delle chiavi che schiudono l’impostazione dal basso. Inoltre, particolare non da poco, quando deve difendere non sbaglia un colpo. CANESTRELLI 7,5. Brilla per la pulizia degli interventi e delle letture di tutte le trame blucerchiate. Spende anche un giallo intelligente per evitare una ripartenza. CALABRESI sv. TOURÈ 7,5.le energie fisiche dentro al pozzo di San Patrizio e si ripete dopo la scintillante prova di Cremona. Conclude in crescendo e sforna l’assist ad Angori. MARIN 7,5. Quando la squadra accusa un pizzico di fatica, il romeno gonfia il petto e alza un muro invalicabile.