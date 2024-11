Metropolitanmagazine.it - La madre di Elisa Esposito sostiene la figlia: «meglio lavorare su OnlyFans che spaccarsi la schiena otto ore al giorno»

Diventata famosa sui social per le sue lezioni di corsivo su Tik Tok,è una figura controversa e spesso criticata. Da un paio d’anni ha aperto anche un profilo su, la piattaforma su cui è possibile creare contenuti senza censure per poi venderli, attirando così su di sé critiche feroci. La content creator, però, può contare sul sostegno di sua, Cinzia. In un recente video postato su Instagram, la ragazza ha chiesto alla mamma di replicare ai commenti di alcuni utenti; la donna non si è tirata indietro e ha difeso la. Immediata la reazione dei followers, che hanno attaccato entrambe.Nella clip pubblicata,ha selezionato alcune delle considerazioni più pungenti. Una di queste recitava: «Guadagnare i soldi vendendo il vostro corpo su».