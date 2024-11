Inter-Napoli il ritorno di Acerbi per fermare Lukaku

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

sarà per tutti la partita che dirà molto sulle ambizioni tricolore di entrambe le squadre. Partenopei avanti di un punto sui Campioni d’Italia che hanno approfittato del passo falso casalingo della truppa dell’ex nerazzurro Antonio Conte contro l’Atalanta di sette giorni fa per ridurre al minimo le distanze dalla vetta e giocarsi tutto nello scontro diretto di San Siro, annunciato ancora verso l’ennesimo sold out stagionale. La Beneamata si presenterà coi titolarissimi tra cui rientrerà a far parte anche un pezzo fondamentale del reparto difensivo.In tempo perLa sfida tra, da cui potrebbe emergere la favorita numero uno alla vittoria finale del campionato, rievoca nella mente degli appassionati dolci ricordi tricolore; 35 primavere sono trascorse da quella portentosa punizione di Lothar Matthäus che regalò lo scudetto dei record all’guidata da Giovanni Trapattoni in un torrido pomeriggio di maggio del 1989 e che da allora no ha più visto nerazzurri e partenopei sfidarsi nuovamente per la supremazia nazionale.