Inter-Napoli 1-1 al 45? | McTominay apre ma Calhanoglu sgancia la bomba!

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San SiroSVANTAGGIO – Botta e risposta in questo primo tempo fra. La prima occasione della partita ce l’hanno proprio i partenopei, quando al 15? Kvaratskhelia si libera sulla sinistra e prova un tiro che è però troppo centrale e non impensierisce un attento Sommer. Due minuti dopo è il momento dei padroni di casa, con Pavard che si incunea in area di rigore dalla destra e batte sicuro a rete, ma unvento pazzesco di Buongiorno gli impedisce di trovare il gol dell’1-0. A sbloccare il risultato, purtroppo, sono gli ospiti: minuto 23, corner battuto basso e forte verso l’area piccola, Rrahmani tocca con il piatto e riesce in una sponda perche sotto rete anticipa Dumfries e Sommer e ribadisce in rete lo 0-1.