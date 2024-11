Lopinionista.it - Iniziativa di Coop Alleanza sui benefici dell’olio extra vergine di oliva per la salute

BOLOGNA –3.0 ha avviato una nuova collaborazione volta a sensibilizzare i suoi soci e consumatori suidiper la. L’, che coinvolge quattro dei principali produttori di olio EVO nazionali, è dedicata a supportare le attività di due associazioni, Nefros-Ambiente APS e la Fondazione Italiana Fegato Onlus (FIF) e consentirà di erogare a ciascuna delle due 10mila euro da destinare allo studio delle malattie epatiche e nefrologiche.Entrambi i partner condividono l’obiettivo di valorizzare l’olio EVO non solo come prodotto alimentare di eccellenza, ma anche come risorsa cruciale per la prevenzione di numerose patologie. Secondo studi condotti da Nefros-Ambiente, infatti, il consumo di olio EVO può migliorare la funzionalità renale nei pazienti affetti da malattie nefrologiche.