.com - Imane Khelif, Marco Rizzo e la foto (falsa): “Pugile uomo contro le donne”. Alessia Morani lo affonda

(Adnkronos) –condivide la(palesemente contraffatta) dicon un fisico decisamente maschile. Elo smentisce categoricame: “La– scrive su X l’ex deputata dem- . Non riesco davvero a capire perché debbano accanirsi cosìuna persona. Non c’è più limite alla cattiveria”. Lo scatto rilanciato dae diventato virale è accompagnato dal commento: “Sono contrario al fatto che unpossa gareggiare in una competizione sportiva di. Perché dobbiamo abituarci a simili imposizioni? Posso dirlo?”. La polemica suè tornata al centro del dibattito negli ultimi giorni. Da quando dalla Francia sono arrivate voci sul fatto che la 25enne avesse cromosomi XY (maschili). Laha vinto l’oro nella competizione femminile dei pesi welter ai Giochi di Parigi 2024 di quest’estate in un clima avvelenato, dopo che l’International Boxing Association ha affermato che l’algerina era stata squalificata dai Campionati del mondo dell’anno scorso per non aver soddisfatto i criteri di idoneità di genere.