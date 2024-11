Lanazione.it - Il Gladiatore, Dune, Rain Man. Show con le colonne sonore del maestro Hans Zimmer

Da ’’ a ’Peral Harbor’, passando per ’Il Codice Da Vinci’ e ’Il’. Ma anche ’Spider-Man 2’, ’Il Cavaliere Oscuro’, ’Interstellar’ e ’Inception’. E ancora, ’Mission Impossible’, ’Pirati dei Caraibi’, ’Spirit’, ’Wonder Woman’, ’Man’ e ’Madagascar’. Questi film sono tutti dei grandi capolavori del cinema segnati dalle magistralidi, tra i compositori contemporanei più amati, influenti e celebrati: ha vinto ben quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora, tre Golden Globe e un Brit Award. Le sue musiche per una volta usciranno dal grande schermo e si accomoderanno nel Teatro Cartiere Carrara di Firenze: l’appuntamento è per domani sera (ore 21). ’The Music of’ è lo speciale– prodotto da Vigna PR e Concerto Music – dedicato alledel grande autore tedesco naturalizzato americano.