361magazine.com - GF, Lorenzo Spolverato: il surreale monologo su due gieffine nella notte

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

GF,chiacchierando con Shaila si è imbattuto in unautocelebrandosial GF avvinghiato a Shaila durante laha fatto unsu due. Protagoniste involontarie deldel gieffino sono state Elena Prestes e Mariavittoria. In particolare, secondo, Helena lo vede come un idolo e Mariavittoria lo osserverebbe mentre è in costume.Insommasi è messo ad autocelebrarsi mentre Shaila seria lo ascoltava. Ecco di seguito il discorso del gieffino:“Lì ho l’ennesima ragazza che si scioglie per me, Helena si scioglie. Lei vede in me un idolo, un Dio, passa tutti i giorni con me. Eppure io arrivo a pensare ‘però aspetta, basta con questi flirt’. Sì ok io sono uno charmant, hai presente cosa significa charmant? Quello che è molto carismatico, colui che anche inconsapevolmente prende il dono del piacere dall’altra persona.