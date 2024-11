Quotidiano.net - Gb in silenzio per i caduti, Carlo depone fiori, Kate presente

Il Regno Unito si è fermato oggi per due minuti diper la Remembrance Sunday, evento clou delle commemorazioni britanniche della fine della Prima Guerra Mondiale e in ricordo di tutti i. Un evento contrassegnato dalla tradizionale processione guidata da reIII per la deposizione di corone dial Cenotafio di Londra e suggellata quest'anno anche dal ritorno sulla scena pubblica di un impegno cerimoniale ufficiale in rappresentanza della monarchia anche di, principessa di Galles e moglie dell'erede al trono William, per la prima volta dopo l'annuncio del completamento della sua lunga chemioterapia a settembre e dopo mesi di pesanti problemi di salute. La principessa ha assistito alla cerimonia da un balcone del Foreign Office; mentre il sovrano - alle prese come lei con un cancro di natura imprecisata diagnosticato a inizio anno e tuttora in cura, ma tornato agli impegni pubblici da qualche mese - ha deposto idopo una breve sfilata in alta uniforme della Royal Navy, seguito, oltre che dal principe William, da due dei suoi fratelli, la principessa Anna e il principe Edoardo, dall'aiutante di campo della regina Camilla, dal primo ministro laburista, Keir Starmer, e dalla neoleader del Partito conservatore e dell'opposizione parlamentare, Kemi Badenoch.