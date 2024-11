Lapresse.it - Foligno, omicidio Salvatore Postiglione: fermato un minorenne, era ex collega della vittima

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

È statounper l’di, il muratore trovato morto lo scorso 7 novembre a(Perugia), ucciso a coltellate in un parcheggio. Si tratta di un ex dipendentestessa azienda dove lavorava la. L’si era consumato giovedì alle 6 del mattino circa in via Louviere, luogo che costituisce l’abituale ritrovo degli operaiditta prima di raggiungere i cantieri edili di Perugia e Nocera Umbra.Fondamentali le immagini di sorveglianzaLe indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Perugia e dal Commissariato di, anche di natura tecnica, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del minore,dalla polizia di Perugia su delega del ProcuratoreRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, Flaminio Monteleone, che ha un decreto di fermo di indiziato di delitto per i reati divolontario aggravato dalla premeditazione e porto e detenzione ingiustificato di oggetti atti ad offendere.