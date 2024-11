Calciomercato.it - Fiorentina-Verona, Palladino chiaro: “Non guardo la classifica, non illudiamoci”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Viola bella e vincente grazie alla tripletta di Moise Kean, le parole del tecnico della squadra toscana al termine del matchUna vittoria per 3-1 che porta la(al momento) in vetta allae che fa sognare il popolo viola. Dopo una partenza in sordina, ora i toscani viaggiano su marce altissime e contro illa squadra diha collezionato la sesta vittoria consecutiva in campionato.vincente contro il: parla(LaPresse) – calciomercato.itMerito soprattutto di un Moise Kean sugli scudi. L’attaccante ha siglato la sua prima tripletta in maglia viola, facendo sognare il popolo fiorentino. Una prestazione elogiata anche danel corso della conferenza stampa post-match.Alta: “Se ci restiamo dipende da noi. Dagli allenamenti, dall’atteggiamento, dall’intensità e dallo spirito.