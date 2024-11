Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 10 novembre 2024

In: anticipazioni,della puntata di, 10Torna, 10In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,10su Rai 1.della puntata di, 10La puntata si aprirà con un’ampia intervista a Carlo Verdone, che si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova serie Vita da Carlo 3, in uscita sulle piattaforme dal 16. Selvaggia Lucarelli parlerà della sua esperienza di giudice a Ballando con le stelle, oltre a commentare alcuni fatti di cronaca e di attualità.