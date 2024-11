Calciomercato.it - Disastro Roma, Juric verso il capolinea: le ultime sul futuro

Ancora una giornata da dimenticare per ladi un Ivanormai sempre più solo. Lesull’allenatore giallorosso Ivanieri in conferenza stampa era già stato particolarmente duro e schietto sullo status della sua: “Quello che mi dà fastidio da allenatore, da uomo, è che io vedo che si può, che ci sono delle partite in cui si può fare, poi ci sono anche delle brutte partite. Normale. Però, questa mancanza di continuità, mentale, legata al fatto di essere presenti, mi ha dato molto fastidio”.(LaPresse) – Calciomercato.itUn fastidio forte ed evidente quello del tecnico giallorosso che dal suo arrivo al posto di Daniele De Rossi in panchina non è riuscito a dare quella sterzata decisiva che avrebbe consentito alla squadra di uscire dalle sabbie mobili di un inizio di stagione da dimenticare.