Ilnapolista.it - De Zerbi ha scioccato i giocatori del Marsiglia: ha mostrato loro il contratto dello United che lui ha rifiutato

La sconfitta delcontro l’Auxerre ha fatto arrabbiare non poco De, che nello spogliatoio si è lasciato andare a una lunga sfuriata contro i suoi.Il tecnico italiano ha ricordato ai suoi uomini che non è lì per soldi e, nel raccontarlo, l’Equipe svela che Dequalche mese fa haallo spogliatoio ilche il Manchestergli ha offerto.Scrive l’Equipe:“A Brest il 17 agosto, durante la chiacchierata pre-partita, aveva già sconvolto il suo gruppo. La prima giornata di Ligue 1, l’ex allenatore del Brighton era sveglio come un cuculo, e ha detto ai suoi uomini il suo mantra: «Il calcio è la mia vita»”.Il giornale francese spiega che Dehasu uno schermo ilche gli è stato offerto. “Isi strofinano gli occhi, un logo, quello del Manchester