Cody Rhodes | Quando sei sul ring con Seth Rollins sai di affrontare il migliore al mondo

è diventato a poco a poco il volto della WWE, ma non bisogna dimenticarsi che è stato tra i fondatori dell’AEW, una delle rivali più accreditati della compagnia di Stamford. A metà 2022, durante la prima notte di WrestleMania 38,ha fatto il suo ritorno in WWE come avversario a sorpresa di. L’American Nightmare e The Architect hanno avuto un feud lungo e molto interessante, pieno di match di alto profilo, prima di allearsi per mettere fine al regno di Roman Reigns nella scorsa edizione di WrestleMania. Durante un’intervista,ha ricordato la rivalità con, ma ha anche sottolineato di avere una grande chimica sul quadrato con quest’ultimo.Parlando al podcast Flagrant,ha detto:“sei sulcon uno bravo come, allora hai il miglior “compagno di ballo” sulla Terra.