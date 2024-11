Quotidiano.net - Codacons, 'in 2 anni stangata da 2 miliardi su Rc auto'

Suglimobilisti italiani si è abbattuta unasilenziosa da oltre 2di euro, determinata dal lento ma inesorabile aumento delle tariffe Rcregistrato a partire dalla seconda metà del 2022. Lo afferma il, che sul tema pubblica oggi un report mettendo a confronto i dati provinciali Ivass da cui emerge come alcune città risultino più penalizzate di altre sul fronte della crescita delle tariffe assicurative. In Italia il prezzo medio della polizza Rcè passato dai 353 euro di gennaio 2022 ai 414 euro di settembre 2024, con un rincaro complessivo del +17,3% e un aggravio di spesa di 61 euro a copertura assicurativa. Considerate le 32,9 milioni diassicurate in Italia, la crescita delle tariffe ha così determinato nell'ultimo biennio unacomplessiva da oltre 2di euro a carico deglimobilisti italiani - calcola il