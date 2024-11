Liberoquotidiano.it - "Chi lo sostituirà". Juric esonerato: la Roma è al lavoro per il prossimo allenatore

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato, laha deciso di esonerare Ivan. Fatale la disfatta sul campo del Bologna dove i padroni di casa hanno superato i giallorossi 3 a 2. Contestazione, cori contro, giocatori e dirigenza e tanto malumore. La società ora è già alper trovare un nome che possa risollevare la squadra. E che sia in grado di accontentare la piazza, in lutto dopo il licenziamento del beniamino Daniele De Rossi. "Nomi per il nuovo? Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale - ha spiegato il ds giallorosso Florent Ghisolfi -. Dobbiamo ragionare con calma per prendere la decisione migliore per il club. Innanzitutto ringraziamo Ivan, che con il suo staff ha dato il meglio di sè in una situazione non fra le migliori. Ivan ha un tipo di calcio ambizioso ed esigente dal punto di vista fisico, ma non è il momento delle scuse".