Atp Finals 2024 Medvedev perde la testa | penalty point VIDEO

Daniilesce dal campo tra qualche applauso e anche diversi fischi da parte del pubblico dell’Inalpi Arena di Torino. Il suo match d’esordio alle ATPè terminato con una sconfitta per 6-4 6-3 per mano di Taylor Fritz, con il russo che si è reso protagonista di un paio di episodi di certo non troppo apprezzati. Nel corso del primo set tre doppi falli consecutivi hanno regalato il parziale allo statunitense, poi nel secondo un lob fortunoso di Fritz fa completamentere laal russo, che finisce sotto di un break e da quel momento esce dal match. Racchetta in aria, microfono rotto, punto di penalità. Provocazioni continue, come nel game successivo quando in risposta impugna la racchetta non dalla parte del manico. Alla fine Fritz ringrazia ed esulta.LA CRONACA DEL MATCHGLI HIGHLIGHTS DEL MATCHDaniilewidentnie nie ma ostatnio rado?ci z przebywania na korcie.