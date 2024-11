Zonawrestling.net - AEW: I Death Riders mantengono i titoli trios con l’aiuto di Moxley e Shafir

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Gli ex Blackpool Combat Club, ora noti come i, composti da PAC, Wheeler Yuta e Claudio Castagnoli, hanno difeso con successo idurante AEW Collision nella difficile sfida contro la Conglomeration (Kyle O’Reilly, Tomohiro Ishii e Mark Briscoe).Un match ricco di colpi di scenaLa Conglomeration ha dominato le fasi iniziali prendendo di mira Yuta, ma isono riusciti a ribaltare la situazione grazie a tattiche sleali: mentre Castagnoli neutralizzava Ishii, PAC ha attaccato illegalmente O’Reilly, permettendo a Yuta di dare il cambio a Castagnoli per un European Uppercut in volo.L’intervento decisivoNel finale del match, con tutti i partecipanti a terra, Jonè apparso accompagnato da Marina, provocando l’arrivo di Orange Cassidy, suo potenziale avversario a Full Gear.