Iltempo.it - A Napoli si spara ma il Palazzo pensa alla poltrona

Nelle strade disi continua are. Un copione che si ripete, con insopportabile puntualità, da decenni senza che si sia riusciti a trovare una strada per interrompere la mattanza di corpi sempre più giovani consegnati ad una tragica fine. L'ultimo a rimetterci la pelle è Arcangelo, 18 anni appena compiuti, raggiuntotesta da un colpo di pistola. Alle 5 del mattino, in zona Tribunali, pieno cuore pulsante di una città che racconta al mondo, attraverso le sue istituzioni, di essere cambiata. Di non essere più la stessa. Quella «violenta» raccontata da Umberto Lenzi negli anni Settanta e rimasta nell'immaginario collettivo come l'esempio di un viaggio da evitare, o magari da affrontare con elmetto e corazza per difendersi dagli scugnizzi che ti rubano il portafoglio con il sorriso.