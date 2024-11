Lapresse.it - Vicenda Raimo, Valditara: “Rimasi colpito da quelle frasi ma non intendo polemizzare”

“Nonmoltodaparole e, come dissi a suo tempo, e nontornare sulla questione. Mi sembra che le puntualizzazioni e le precisazioni dell’ufficio scolastico regionale mi sembrano sufficientemente chiare e diano conto anche di quanto accaduto in passato, anche in casi più gravi. Tuttavia, questa è una responsabilità che spetta agli uffici amministrativi, i quali non dipendono da un organo politico. Questi uffici sono collegiali e decidono in totale autonomia”. Così ha commentato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, riferendosi alla nota dell’ufficio scolastico regionale del Lazio che giustifica le sanzioni disciplinari comminate al professore Christianper le dure critiche rivolte a lui in televisione. Il Ministro ha parlato a margine della nona edizione di ‘Ioleggoperché’ presso la Libreria dei Ragazzi di Milano.