Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 12:30

DEL 9 NOVEMBREORE 12.20 ARIANNA CAROCCIBEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA.IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA.AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.PERMANGONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.NELLA ZONA DEI CASTELLINI, CODE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIEA, NEL QUARTIERE CENTOCELLE, FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA 10 NOVEMBRE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CASTANI TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEGLI ACERI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO ENOGASTRONOMICO.