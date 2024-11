Formiche.net - Una Cattedra Agnelli all’Università di Pechino. Prodi primo titolare

Come ha spiegato il professor Enrico Fardella, la visita di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, in Cina, la prima dopo la decisione italiana di non rinnovare l’adesione alla Via della Seta, ha “un significato principalmente culturale”, anche per “rafforzare il dialogo tra i due popoli”. In questo contesto si inserisce ladi cultura italiana apromossa dalla Fondazionecon 2,5 milioni di euro e sviluppata in collaborazione con il TOChina Hub dell’Università di Torino. È stata inaugurata oggi, alla presenza del presidente Mattarella, al China-Europe Philanthropy Innovation Research Center dell’Università disarà il professor Romano, già presidente del Consiglio e della Commissione europea, da sempre pontiere dei rapporti italocinesi.