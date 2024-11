Metropolitanmagazine.it - “Un after alle sei” ma con il trucco impeccabile: come ricreare il make-up di Elodie nel videoclip di “Feeling”

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Una collab che spacca, quella tra Tiziano Ferro ed. È uscita proprio ieri, la nuova canzone destinata a fare grandi numeri. E insieme a lei anche il, che vede protagonisti i due cantanti con una brillante carrierasp. Le due voci, graffianti e potenti, si fondono perfettamente con le immagini in bianco e nero degne di unr’n’b dei primi anni 2000. Colpisce sicuramente il look della cantante:il look diin?L’inspo diinè il-up evergreen perfetto E a curare la regia delsono niente di meno che i fotografi di moda The Morelli Brothers, che donano questo effetto patinato bicolor. Nonostante la mancanza del colore, una delle prime cose che risalta in questo video sono gli occhi di