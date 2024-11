Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-11-2024 ore 07:10

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio caccia ai riposi italiani nelle strade di Amsterdam dopo Ajax Maccabi di Europa League 5 feriti oltre 60 arresti in un gruppo di filo palestinesi Israele sotto shock Apri un po’ serio invita a stare in Olanda attacco antisemita mirato dice Netanyahu ci hanno Teso un’imboscata e la Polizia non c’è protetto il racconto degli israeliani i prof hanno iniziato loro non dovevano venire con te tutto il mondo il re d’Olanda evoca la sua abbiamo fallito di nuovo un po’ Chrome Ti amo lagarde Europa ferma il leader sovranista wilders appena accettabile vilevich è la presidente della commissione europea von der leyen fatti che ricordano le ore buie della storia per il presidente francese Macron la comunità ebraica parla di oltraggio nella città di Anna Frank l’Unione Europea Team uova alla Bologna dove si gioca Virtus Maccabi di Europa League di basket misure di sicurezza al massimo livello partecipato alla telefonata secondo Axios avrebbe detto che continuerà a sostenere Chi è von Darling le uccisioni intestate finiranno presto il tempo per il procuratore guerrafondaie scaduto ha scritto su X3 intanto avanza bozzette ora torna valere 1000 miliardi per la prima volta dal 2022 via dell’America la figlia del miliardario padrone di Facebook se non vedo il mio futuro qui ira di Madonna di Trump ha definito un criminale condannato stupratore bigotto di presidente eletto prepara il gran ritorno alla Casa Bianca da Mara lago Susy Wales era la prima donna Chi è Falstaff forse un po’ anche a Donald Jr dopo passo indietro di Ivanka tra Idem e il governatore della California newsom si prepara a correre nel 2028 i giudici hanno accolto la richiesta del procuratore speciale visto prendere le procedure in corso contro Trump per assalto al Capitol e hanno annullato tutte le scadenze pendenti nella fase pre-processuale Portiamo la pagina un terremoto di magnitudo 4.