Iltempo.it - Turismo, Santanchè farà la via Francigena e invita Giani

Firenze, 9 nov. (askanews) - Il ministro delDanielasabato prossimo percorrerà due tappe della via, da Firenze a Lucca, per 60 chilometri, ed un'altra, a dicembre, da Roma al Vaticano per promuovere ildei cammini. E, a margine del Forum Internazionale delconclusosi a Firenze, hato ad unirsi nella tappa romana il presidente della Toscana, Eugenio, che ha accolto l'invito con un "mi stai tentando, bellissimo"."Finirò venerdì a Firenze il G7 dele sabato mattina, parto a piedi, farò due tappe della via, perché dobbiamo promuoverla. Farò 60 chilometri fino a Lucca. Noi -ha spiegato- non abbiamo niente da invidiare rispetto ad altri cammini come Compostela dove interi territori vivono di quella attrattività.