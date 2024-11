Oasport.it - Triathlon, nella tappa di Miyazaki della World Cup buon ottavo posto per Beatrice Mallozzi

Non è ancora tempo di vacanze invernali per il circuito internazionale di. LaCup 2024, infatti, ha fatto(Giappone) per due prove su distanza sprint. Il percorso prevedeva 750 metriparte di nuoto, 20 chilometrisezione in bici e, infine, 5 chilometri di corsa.gara femminile la vittoria è andata alla statunitense Gwen Jorgensen con il tempo complessivo di 59:54 precedendo la svizzera Alissa Konig per appena 2 secondi, mentre completa il podio la belga Jolyen Vermeylen distante 12 secondi. Quarta posizione per la britannica Sian Rainsley a 21 secondi dalla vetta, quinta per la padrona di casa Yuko Takahashi a 24 secondi mentre è sesta la britannica Jessica Fullagar a 32.Settima posizione per la statunitense Erika Ackerlund a 48 secondi, mentre è ottava la nostrache si ferma a 58 secondi dalla vincitrice.