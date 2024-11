Tennis Del Potro | Se non mi fossi rotto il ginocchio avrei potuto essere numero uno

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Juan Martin Delha rilasciato un’intervista a La Naciòn, parlando del match con Novak Djokovic in programma il 1° dicembre a Buenos Aires, in cui l’argentino dirà definitivamente addio al: “Io e Nole non ci vedevamo da tempo, ma un giorno a Miami mi disse ‘Delpo, so che sei qui, vieni a cena e parliamo’. Abbiamo avuto una conversazione incredibile. Gli ho detto chegiocato un’ultima partita soltanto se mi avesse accompagnato e lui ha risposto: ‘Conta su di me per qualsiasi cosa possa aiutarti’. E’ stato molto emozionante vedere una persona come lui, che ha mille impegni e mille offerte di ogni tipo, prendersi una pausa e venire in Argentina per trascorrere un paio d’ore con me e con il pubblico, che anche lo ama“.Ilta argentino ha poi fatto un bilancio della sua carriera: “Volevoiluno e sentivo cheesserlo.