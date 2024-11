Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Noah fa una scoperta inaspettata

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Schwarzbach scoprirà qualcosa di inatteso nel corso delle prossime puntate did', come si evince dalledella soap opera tedesca. Il giovane, dopo aver amato per mesi Valentina Saalfeld sperando che la ragazza si accorgesse di lui e iniziasse a guardarlo non più solo come un amico, ha deciso di voltare pagina e ha rivolto la sua attenzione a Greta Bergmann. Quest'ultima, però, pur ricambiando l'interesse di, inizialmente ha provato a tenerlo a distanza dopo aver iniziato a lavorare come cuoca in hotel. Con il passare del tempo, tuttavia, Greta, che aveva già avuto in passato una relazione con il ragazzo, si è avvicinata sempre più a lui e i due hanno intrapreso una storia segreta in quanto la Bergmann ha spiegato adi non voler ufficializzare il loro legame per non rischiare di compromettere il suo percorso professionale dal momento che lui è uno Schwarzbach.