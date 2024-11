Superlega 2024 2025 volley maschile | tutti i risultati e la classifica

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

e ladella regular season delladi. Archiviata la lunga estate azzurra culminata con i Giochi Olimpici di Parigi, i migliori giocatori del mondo sono pronti a tornare in campo con le maglie dei rispettivi club nel campionato più competitivo. Dodici le squadre al via con la novità Grottazzolina, all’esordio nella massima serie, ed una Perugia che proverà a difendere lo Scudetto vinto lo scorso anno. Tra le principali rivali figura sicuramente Trento, già avversaria di Perugia nella finale di Supercoppa, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito,gli esiti delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATELAPunti totali, partite vinte, partite perseGas Sales Bluenergy Piacenza 17 pt (6V-0P)Sir Susa Vim Perugia 16 pt (6V-0P)Itas Trentino 15 pt (5V-1P)Rana Verona 12 pt (4V-2P)Cucine Lube Civitanova 10 pt (3V-3P)Allianz Milano 12 pt (4V-4P)Valsa Group Modena 8 pt (3V-3P)Sonepar Padova 7 pt (2V-4P)Gioiella Prisma Taranto 7 pt (2V-4P)Mint VeroMonza 4 pt (2V-4P)Cisterna4 pt (1V-5P)Yuasa Battery Grottazzolina 2 pt (0V-7P): IPRIMA GIORNATA ANDATASABATO 28 SETTEMBRECucine Lube Civitanova-Sonepar Padova 3-1 (25-22 22-25 26-24 25-17)DOMENICA 29 SETTEMBREGas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 (25-18, 21-25, 25-23, 25-23)Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona 3-0 (29-27, 25-22, 25-21)Cisterna-Itas Trentino 1-3 (25-22, 23-25, 25-27, 16-25)Yuasa Battery Grottazzolina-VeroMonza 2-3 (23-25, 25-16, 30-32, 26-24, 9-15)SECONDA GIORNATA ANDATASABATO 5 OTTOBREMint VeroMonza-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (22-25, 24-26, 23-25)DOMENICA 6 OTTOBREAllianz Milano-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-20 25-18 25-22)Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-13, 25-18, 26-24)Sonepar Padova-Sir Susa Vim Perugia 2-3 (23-25, 25-23, 25-21, 24-26, 10-15)Valsa Group Modena-Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-16, 26-24, 25-14)Rana Verona-Cisterna3-2 (20-25, 25-18, 21-25, 25-14, 15-13)TERZA GIORNATA ANDATASABATO 12 OTTOBREValsa Group Modena-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (23-25 19-25 21-25)Yuasa Battery Grottazzolina-Rana Verona 0-3 (19-25 23-25 15-25)DOMENICA 13 OTTOBRECucine Lube Civitanova-VeroMonza 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)Gioiella Prisma Taranto-Sonepar Padova 1-3 (25-18, 25-27, 23-25, 18-25)Cisterna-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 25-19, 20-25, 23-25)Allianz Milano-Itas Trentino 1-3 (29-31, 27-29, 25-22, 19-25)QUARTA GIORNATA ANDATASABATO 19 OTTOBREGas Sales Bluenergy Piacenza-Gioiella Prisma Taranto 3-1 (29-31, 25-23, 25-21, 25-18) DOMENICA 20 OTTOBREItas Trentino-Valsa Group Modena 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 28-26)Rana Verona-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-23, 17-25, 25-23, 25-14)Sir Susa Vim Perugia-Cisterna3-1 (19-25, 25-15, 25-16, 25-18)Yuasa Battery Grottazzolina-Sonepar Padova 2-3 (28-26, 20-25, 28-30, 25-20, 16-18)Mint VeroMonza-Allianz Milano 1-3 (29-31, 26-24, 22-25, 22-25)QUINTA GIORNATA ANDATASABATO 26 OTTOBREGioiella Prisma Taranto-Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 29-27)DOMENICA 27 OTTOBREAllianz Milano-Rana Verona 1-3 (25-17 24-26 22-25 28-30)Sonepar Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (25-22 22-25 25-23 28-30 11-15)Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia 1-3 (25-19 22-25 24-26 19-25)Cucine Lube Civitanova-Cisterna3-0 (25-14 25-19 25-19)Valsa Group Modena-Mint VeroMonza 3-0 (25-17 25-21 25-16)SESTA GIORNATA ANDATASABATO 2 NOVEMBRERana Verona-Valsa Group Modena 2-3 (25-22 18-25 25-18 21-25 12-15)DOMENICA 3 NOVEMBRESir Susa Vim Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-2 (21-25, 25-27, 25-18, 25-18, 15-12)Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-0 (25-20 25-19 25-17)Mint VeroMonza-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-19, 25-21, 20-25, 21-25, 15-9)Cisterna-Sonepar Padova 3-1 (25-21, 19-25, 25-23, 25-18)Yuasa Battery Grottazzolina-Itas Trentino 1-3 (25-22, 18-25, 21-25, 23-25)SETTIMA GIORNATA ANDATASABATO 9 NOVEMBREAllianz Milano-Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-18, 25-20, 25-27, 25-19)DOMENICA 10 NOVEMBREItas Trentino-Rana VeronaCucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy PiacenzaValsa Group Modena-CisternaSonepar Padova-Mint VeroMonzaGioiella Prisma Taranto-Sir Susa Vim PerugiaDECIMA GIORNATA ANDATAGIOVEDÍ 7 NOVEMBREAllianz Milano-Cisterna3-1 (29-27 27-29 25-17 28-26)SABATO 30 NOVEMBREGas Sales Bluenergy Piacenza-Yuasa Battery GrottazzolinaDOMENICA 1 DICEMBRECucine Lube Civitanova-Itas TrentinoMint VeroMonza-Sir Susa Vim PerugiaSonepar Padova-Rana VeronaGioiella Prisma Taranto-Valsa Group Modenae laSportFace.