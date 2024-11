Ilrestodelcarlino.it - Scontro devastante, auto contro moto a Bologna: 30enne gravissimo in ospedale

Granarolo (), 9 novembre 2024 - Drammatico incidente, nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18 in territorio di Granarolo, sulla via Roma in frazione Viadagola. A scontrarsi, in un impatto, un'mobile ed una. Stando a quanto si apprende dalle forze dell'ordine, nello specifico i carabinieri di Granarolo intervenuti per i rilievi, la, una Kawasaki, condotta da un, stava procedendo su via Roma. Poco avanti a lui, sulla stessa carreggiata, stava procedendo una macchina, una Giulietta Alfa Romeo, guidata da un uomo di 81 anni. Ad un certo punto, stando a quanto si apprende dalle forze dell'ordine e da alcuni testimoni presenti, laavrebbe tentato di sorpassare alcunenon accorgendosi della macchina che, ferma in mezzo alla carreggiata, si stava accingendo a svoltare su via dello Sport.