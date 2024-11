Cityrumors.it - Roberto Mancini alla Roma, quanto c’è di vero: dal contatto con i Friedkin al possibile accordo. Tutti i dettagli

potrebbe diventare il prossimo allenatore della. Ivan Juric sempre più in bilico: gli scenari in casa giallorossa.Riaprtire ancora una volta. Grandi manovre in casadopo l’ennesimo passo falso in Europa League. Il pareggio contro l’Union SG non ha soddisfatto la società che è intenzionata a tornare nella Capitale per sistemare le cose. Un puzzle che non trova la giusta collocazione dquarta giornata di campionato, quando il primo a salutare Trigoria – nello sgomento generale dopo un pari subito contro il Genoa nel finale di gara – fu Daniele De Rossi.verso la(Foto LaPresse) Cityrumors.itL’esonero del tecnico di Ostia non fu accolto benissimo, per usare un eufemismo, dpiazza. Lo stesso dicasi per alcuni, forse quasi, giocatori della