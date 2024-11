Lanazione.it - Riqualificazione di piazza Piave: "Ogni albero ricorda un caduto"

"Riqualificaresignifica tenerne alta la memoria e difendere il significato che quellaha per tutti noi viareggini e non solo.racconta una pagina di storia nazionale:piantatoe omaggia la storia di uno dei suoi cittadini caduti in guerra nelle Battaglie deldel 1917. Il valore di questaè enorme". Raffaella Raffaelli, classe 1933, si è affidata alla Nazione per commentare il futuro dell’area e il progetto da 850 mila euro con il quale si vuole restituire laalla città,che negli anni ha perso la sua identità trasformandosi in un’area di passaggio, bivacco e purtroppo anche spaccio. Raffaelli racconta con grazia e sensibilità i suo ricordi: "Laè necessaria, ma è anche necessario preservare il valore simbolico di questa– spiega –; mi ricordo sempre le parole di mia nonna Stella quando noi bambini scalmanati andavano in: “Non si sale sugli alberi diracconta la storia di un soldato che ha perso la vita in guerra.