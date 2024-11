Gaeta.it - Rapina a Ostia: manomissione e terrore in un bar di via della Martinica

Un episodio di criminalità ha scosso la tranquilla zona dinella tarda mattinata di venerdì 8 novembre. Due individui, un uomo e una donna, hanno compiuto unain un bar situato in via. L'evento ha sollevato preoccupazione tra i residenti, già segnati da una recente ondata di microcriminalità. L'eventoErano all'incirca le 13:30 quando i duetori, di origine italiana e apparentemente decisi, sono entrati nel bar. Non hanno esitato a minacciare il titolare, un uomo di origine bangladese, mettendo subito in chiaro le loro intenzioni. Laha avuto luogo in un breve lasso di tempo, impressionando i presenti per la sua efferatezza e rapidità.Stando alle dichiarazioni dei testimoni, i due malviventi si sono mostrati spavaldi e sicuri di sé.