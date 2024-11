Raf festa grande per i 40 anni di ‘Self Control’ | Mi fate sentire ancora libero

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Unaper celebrare i 40di uno dei brani più iconici di sempre. Ma non solo. Anche la carriera straordinaria del padre del pop italiano. Al Forum di Assago sono tutti qui per Raf, 65portati benissimo e un entusiasmo contagioso. Si chiamaControlversary Party’ il concerto evento che sul palco schiera ospiti d’eccezione come J-Ax, Giuliano Sangiorgi, e Umberto Tozzi, artisti e amici che con Raf e il pubblico antano i suoi brani più celebri. Presente chi c’era all’epoca e chi con le sue hit è cresciuto, molti in attesa della canzone icona che ha unito e continua a unire generazioni intere. “Self Control è nata 40fa da un giro di chitarra tipicamente rock, il resto della storia l’abbiamo fatto insieme” ha detto lo stesso Raf, che per l’occasione ha riproposto, nelle foto ufficiali del tour, persino lo stesso outfit dell’esordio, con camicia e cravatta ispirati ai graffiti di Keith Haring e guanti in pelle nera.