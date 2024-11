Lanazione.it - Primo lotto della Variante Aurelia. Ok della Commissione ambientale

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

La strada verso la realizzazione del, dal Canal Magro a via del Papino è sempre più in discesa. Un’opera che sarà realizzata da Anas per circa 45 milioni di euro, con finanziamenti dal Fondo di sviluppo e coesione e altre risorse che devono arrivare dal Ministero delle infrastrutture. Il 21 ottobre, infatti, laTecnica per la Valutazione di Impattoaperta al tavolo del Ministero dell’ambiente ha rilasciato il parere obbligatorio. Ed è positivo, come conferma il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese, che proprio domenica scorsa ha incontrato alcune persone del comitato di Turano nell’ambito di un’iniziativa sul territorio. "Il procedimento non è ancora concluso – evidenzia Amorese – e si attende anche il parere del Ministerocultura a cui sta per essere trasmessa la nota di richiesta da parte del Ministero dell’ambiente.