Ilgiorno.it - Picasso dall’alto della torre. Grazie al prestito da Brera

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Una delle Tre torri di CityLife apre le porte al pubblico, ospitando un’opera realizzata nel 1921 da Pablo. Il quadro - La loge (Le balcon) - è esposto all’ultimo piano del grattacielo di PwC, a 130 metri d’altezza, cui è possibile accedere gratuitamente oggi, domani e il prossimo week end. Poiché i posti sono andati sold-out, è stata decisa una terza apertura al pubblico, previa prenotazione sul sito dell’azienda, per il 23-24 novembre dalle 9.30 alle 19.30. L’iniziativa - intitolata Sguardi dalla- si inserisce all’interno del progetto PwC per la cultura, attraverso il quale l’azienda vuole contribuire alla crescita socio-culturale del Paese, offrendo occasioni per ammirare il patrimonio artistico italiano: "È un modo per condividere il nostro manifesto valoriale, che ha al centro le persone", fa sapere Alessandro Grandinetti, Partner, clients and markets leader di PwC Italia.