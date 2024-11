Ilrestodelcarlino.it - Piazzarola, che sfida. Fattori traccia la via:: "Torniamo a vincere la giostra con Dimarti"

Poco più di un mese. Manca poco, ormai, alle elezioni che, il 15 dicembre, coinvolgeranno il mondo quintanaro per il rinnovo dei comitati di sestiere e allasi accende la campagna elettorale. Dopo il guanto dilanciato da Gianni Marozzi, candidato alla carica di caposestiere con la sua lista presentata in extremis, tocca all’altro aspirante presidente, lo storico tamburino Lucapresentare il suo programma. Il tutto, tra l’altro, pochi giorni dopo essere diventato papà della piccola Elizabeth. "Abbiamo creato una lista con l’intento di unire idee e forze, formata da persone con precedenti esperienza in comitato e altre completamente nuove – spiega–. Non farò promesse elettorali, che fanno parte di un mondo politico che non mi appartiene, ma da sportivo mi pongo degli obiettivi e lavorerò con la mia squadra per realizzarli: la vittoria della Quintana e la promozione in A1 del gruppo sbandieratori e musici.