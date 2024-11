Agi.it - Omicidio Vassallo, Cipriano risponde al Gip

AGI - "Ha risposto a tutte le domande, così come ha fatto anche nel 2018 quando fu sottoposto ad altro interrogatorio nell'ambito di questo procedimento". Così, all'AGI, l'avvocato Giovanni Annunziata, legale di Giuseppe, uno dei quattro arrestati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Salerno sull'di Angelo, dopo l'interrogatorio di garanzia del suo assistito che è durato oltre un'ora e mezza. Quanto all'ipotesi accusatoria, Annunziata sostiene che "c'è un movente tendenzialmente debole. Cioè, manca la riconducibilità oggettiva del movente ai soggetti indagati. Questo è l'anello debole dell'impianto accusatorio. Siamo di fronte a un delitto die, in un, il movente è fondamentale. Poi, dopo 14 anni - aggiunge - non è stato ancora individuato l'esecutore materiale del delitto.