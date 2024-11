Ilgiorno.it - Milano, murale di Palombo davanti al Consolato dell’Iran per chiedere la liberazione di Ahoo Daryaei

L'immagine di, la studentessa arrestata dalla polizia morale nell'Università Islamica Azad di Teheran dopo che per protesta contro le persecuzioni si è tolta gli abiti ed è rimasta in intimo, è apparsa aaliraniano. A ritrarla, l'artista aleXsandro. Sulla ragazza indossa un reggiseno stampato con la bandiera dell'Iran e slip rossi con la scritta Freedom, ha lo sguardo fiero e coraggioso mentre cammina in direzione del. Freedom, è il nome dell'opera di, perla libertà di, arrestata dopo essersi spogliata in segno di protesta contro l’oppressione del regime islamico degli Ayatollah. L'azione della giovane universitaria, che sui social media viene chiamata, era rivolta ai metodi coercitivi e violenti della polizia morale, tornato ad essere attivo negi ultimi anni e che ha già portato all’uccisione della ragazza Mahsa Amini, assassinata il 16 settembre 2022, dopo essere stata arrestata per una ciocca di capelli ritenuti fuori posto, sollevando un’ondata di proteste in Iran e in tutto il mondo.