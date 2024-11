Liberoquotidiano.it - "Meloni kingmaker d'Europa, lo dicono tutti": Bruno Vespa incorona il premier, sinistra polverizzata

Politici dell'opposizione e giornalisti d'area sono da ore alla ricerca di un appiglio per attaccare Giorgiadopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. David Parenzo ospita a L'aria che tira, su La7,e la prima domanda è piuttosto maliziosa: "Laè stata molto prudente in campagna elettorale, no?". Il conduttore di Porta a porta lo gela subito: "Certo che è stata prudente, era coperta da entrambi i lati, chi glielo faceva fare di esporsi? L'incontro con Elon Musk, voglio dire.". "Ma non è che sotto sotto per lasarebbe stato meglio una vittoria di Kamala Harris?", ci prova ancora Parenzo. "Posso dirti una cosa - replica-? Io all'inizio pensavo di sì, aveva un buon rapporto con l'amministrazione. Ma per come sono andate le cose, no.gli altri sono rimasti spiazzati, l'unica è lei.